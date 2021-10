DFB-Pokal : Dank Awoniyi: Union ringt Waldhof in der Verlängerung nieder

Mit viel Mühe setzt sich Favorit Union Berlin beim Drittligisten in Mannheim durch. Erst der eingewechselte Toschütze vom Dienst bringt in der Verlängerung die Entscheidung zugunsten des Bundesligisten. Kevin Behrens zeichnet sich als zweifache Torschütze aus.

Mannheim | Mit viel Mühe und dank des starken Taiwo Awoniyi ist der 1. FC Union Berlin ins Achtelfinale des DFB-Pokals eingezogen. Der Conference-League-Teilnehmer gewann in der zweiten Runde beim Fußball-Drittligisten SV Waldhof Mannheim am Mittwoch mit 3:1 (1:1, 1:1) nach Verlängerung. Awoniyi erlöste den Bundesligisten mit seinem Joker-Tor in der 94. Minut...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.