RB Leipzig : Dani Olmo wieder verletzt: Kein Einsatz mehr 2021

RB Leipzig muss schon wieder länger auf seinen Offensivspieler Dani Olmo verzichten.

Leipzig | Wie der Fußball-Bundesligist mitteilte, zog sich der 23 Jahre alte Spanier erneut eine Muskelverletzung zu. „Dani Olmo wird mit einem Muskelfaserriss im linken Oberschenkel voraussichtlich bis zum Ende der Hinrunde ausfallen und dementsprechend in diesem Jahr nicht mehr zum Einsatz kommen“, hieß es am Montag. Olmo hatte bereits im Oktober länger we...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.