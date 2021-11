WM-Qualifikation : DFB-Team ohne Quintett nach Eriwan - Goretzka mit Prellung

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft reist ohne Kapitän Manuel Neuer, Julian Draxler, Leon Goretzka, Marco Reus und Antonio Rüdiger zum letzten Länderspiel des Jahres am Sonntag (18.00 Uhr/RTL) in Eriwan gegen Armenien.

Wolfsburg | Bundestrainer Hansi Flick stehen damit im abschließenden WM-Qualifikationsspiel nur noch 19 Spieler zur Verfügung, darunter drei Torhüter. Das Ticket für die WM-Endrunde in Katar hat die DFB-Auswahl als Gruppensieger bereits gelöst. Goretzka erlitt nach einem Foulspiel in der Anfangsphase beim 9:0 in Wolfsburg gegen Liechtenstein „eine Prellung im ...

