WM-Qualifikation : DFB-Team mit Günter, Gündogan und Baku gegen Liechtenstein

Bundestrainer Hansi Flick setzt im letzten Heim-Länderspiel des Jahres auf sein bewährtes 4-2-3-1-System, nimmt aber nach dem Corona-Wirbel gezwungenermaßen mehrere Wechsel vor.

Wolfsburg | In der Startelf im WM-Qualifikationsspiel am Abend in Wolfsburg gegen Liechtenstein ersetzt Thilo Kehrer den infizierten Niklas Süle als Innenverteidiger. Für Kehrer rückt dafür Christian Günter auf die Position des Linksverteidigers. Ilkay Gündogan spielt im Mittelfeld für Joshua Kimmich, der als eine von vier Kontaktpersonen nach Süles positivem Tes...

