Frauennationalmannschaft : DFB-Spielführerin Dzsenifer Marozsan erleidet Lungenembolie

Hiobsbotschaft für die Frauennationalmannschaft des DFB: Dzsenifer Marozsan ist an einer Lungenembolie erkrankt.

18. Juli 2018, 17:57 Uhr

Hamburg | Fußball-Nationalspielerin Dzsenifer Marozsan ist an einer Lungenembolie erkrankt. Das gab die Spielführerin der DFB-Frauen am Mittwoch bekannt. Wann die Spielführerin der DFB-Frauen vom französischen Club Olympique Lyon wieder auf den Platz zurückkehren kann, ist noch offen. "Mir geht es den Umständen entsprechend gut, werde jetzt aber einige Wochen nicht mit der Mannschaft trainieren können. Die Menschen, die mich kennen, wissen, dass ich ein Fighter bin und noch stärker zurückkommen werde", schrieb Marozsan auf Instagram.

Möglicherweise fehlt sie der DFB-Elf in den beiden entscheidenden WM-Qualifikationsspielen am 1. September in Reykjavik gegen Island und drei Tage später auf den Färöern. "Das Wichtigste ist jetzt, dass Dzseni wieder vollständig gesund wird. Sie hat dabei unsere volle Unterstützung und soll sich alle Zeit dazu nehmen, die sie braucht", kommentierte Frauen-Bundestrainer Horst Hrubesch.

