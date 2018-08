Viel Kritik im Netz : DFB-Schiedsrichterkommission zu Bayern-Elfmeter: "Interpretationsfrage"

Nach der Elfmeterentscheidung im Spiel zwischen dem FC Bayern und Hoffenheim erntet der Videobeweis erneut viel Kritik.

25. August 2018, 14:58 Uhr

Frankfurt | Für die Schiedsrichterkommission des Deutschen Fußball-Bundes war die Elfmeterentscheidung beim Bundesliga-Spiel zwischen dem FC Bayern München und 1899 Hoffenheim nicht falsch. "Der Video-Assistent hat in dieser Situation zurecht nicht eingegriffen, denn er soll nur eingreifen, wenn die Entscheidung klar und offensichtlich falsch ist", teilte der DFB am Samstag mit. Schiedsrichter Bastian Dankert hatte am Freitag nach einem vermeintlichen Foul von 1899-Profi Havard Nordtveit an Franck Ribéry Elfmeter gepfiffen. Die Aktion, die zur 2:1-Führung der Bayern führte, überprüfte Dankert nicht per Videobeweis.

Rechtfertigung des DFB

"Diesen Vorgang als Foul zu bewerten, ist eine Interpretationsfrage, die beim Schiedsrichter bleibt. Die Diskussionen zu diesem Fall reichen auch von "Schwalbe" über "natürliche Kollision" bis "fahrlässiges Abwehrverhalten mit Zufallbringen des Gegners", führte der DFB in seiner Mitteilung aus und kam zu dem Schluss: "Die Entscheidung ist daher in der Diskussion durchaus als "umstritten" einzuordnen, aber nicht als "klar und offensichtlich falsch".

Ex-Schiri Merk: "Ich sehe das persönlich etwas anders"

Der frühere Spitzenschiedsrichter Markus Merk wertete die Aktion anders. "Für mich ist das natürlich kein Elfmeter. Ich sehe das persönlich etwas anders", sagte Merk am Samstag im TV-Sender Sky. Tags zuvor hatten bereits Hoffenheims Trainer Julian Nagelsmann und Sportchef Alexander Rosen heftige Kritik an Dankert und dessen Videoassistenten Sören Storks im Überwachungsraum in Köln geübt.

Derweil macht sich das Netz über die Entscheidung und den Videobeweis lustig. Viele kritisieren, dass der Videoassistent beim Elfmeterpfiff nicht eingegriffen hat.