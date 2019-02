Wartelisten für Vereinsbeitritte : DFB-Präsident Reinhard Grindel fordert mehr Fußballplätze

Zudem ist die Zahl der Vereine gestiegen, die für die Nutzung von Plätzen Gebühren an die Kommunen bezahlen müssen.

22. Februar 2019, 15:53 Uhr

Kassel | DFB-Präsident Reinhard Grindel fürchtet angesichts des veränderten Immobilienmarktes um die Fußballplätze in Deutschland. "Der Kampf um die Flächen in unseren Städten wird immer härter. Wir haben zu wenig Fußballplätze und vor allem Kunstrasenplätze", kritisierte der Spitzenfunktionär beim 3. Amateurkongress des Deutschen Fußball-Bundes am Freitag in Kassel.

Wartelisten für Vereinsbeitritt

Grindel verwies auf eine Studie der Sporthochschule Köln, wonach eine gute Infrastruktur maßgeblich darüber entscheide, ob Kinder beim Fußball blieben. Nach Angaben des Berliner Fußball-Verbandes (BFV) befinden derzeit sich 5000 Kinder und Jugendliche in der Hauptstadt auf Wartelisten, um einem Vereine beizutreten.

"Talente können so unentdeckt bleiben, weil die Mannschaften einfach zu voll sind", warnte Grindel. "Wir brauchen mehr Fußballplätze." Dies sei eine Forderung des Kongresses an die Politik. Zudem sei die Zahl der Vereine gestiegen, die für die Nutzung von Plätzen Gebühren an die Kommunen bezahlen müssten. "Das ist nicht in Ordnung, das gehört abgeschafft", verlangte der frühere CDU-Bundestagsabgeordnete.

Ausrichterstädte der EM 2024 in der Pflicht

Grindel nahm zudem die zehn Ausrichterstädte der Heim-Europameisterschaft 2024 in die Pflicht: "Unsere Forderung ist klar: Alle Ausrichterstädte müssen mehr Fußballplätze schaffen und überlegen, was sie tun können, um die Vereine zu stärken."