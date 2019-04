DFB-Pokal-Kompakt : HSV-Angreifer gelingt Tor des Monats – Umfrage-Fauxpas von RB Leipzig

Trotz eines Traumtores von Bakery Jatta ist der HSV am Dienstagabend an einer Pokalsensation vorbeigeschrammt.

von Kim Patrick von Harling

23. April 2019, 22:36 Uhr

Hamburg | Viele Fußball-Fans sehnten sich nach einem Nordderby im Finale des DFB-Pokals – HSV gegen Werder Bremen. Diese Hoffnungen durchkreuzte Fußball-Bundesligist RB Leipzig am Dienstagabend. Die Sachsen wurden ihrer Favoritenrolle gegen den Zweitligisten aus Hamburg gerecht und gewannen mit 3:1 (1:1) – alle Infos im Überblick:

Ergebnis des Abends:

Hamburger SV - RB Leipzig 1:3 (1:1)



Tore: 0:1 Poulsen (12.), 1:1 Jatta (23.), 1:2 Janjicic (ET/53.), 1:3 Forsberg (72.).

Tor des Abends:

imago images/Jan Huebner

Aus dem Nichts stahl HSV-Angreifer Bakery Jatta dem Leipziger Kevin Kampl den Ball im Halbfeld. Und was machte Jatta? Der zog direkt ab: Der Ball senkte sich gerade so hinter Péter Gulácsi – der noch mit den Fingern am Ball war – ins Tor. Der zwischenzeitliche Ausgleich in der 23. Minute für die Hanseaten, der so nicht abzusehen war. Und das durch ein wahres Traumtor.



Spieler des Abends:

imago images/Jan Huebner

Yussuf Poulsen war an den Toren eins und zwei seines RB Leipzig beteiligt. Das 1:0 markierte der Däne noch selbst, beim 2:1 legte er den Ball in den Fünfmeterraum so ab, dass Vasilije Janjičić die Kugel nur noch ins eigene Tor abtropfen lassen konnte. Auch sonst strahlte der Angreifer immer Gefahr aus.

Fauxpas des Abends:

Das hatte sich die Social-Media-Abteilung von RB Leipzig sicherlich anders vorgestellt: Vor der Partie hatte sie eine Umfrage gestartet, in der sie wissen wollte, ob Leipzig ins Finale einziehen würde oder nicht. Normalerweise sind solche Umfragen nicht der Rede wert – natürlich stimmen die Fans bei solchen Fragen mit ja –, allerdings fiel das Ergebnis deutlich anders aus. Nur 31 Prozent glaubten an ein Weiterkommen. Ob da nur RB-Fans abgestimmt hatten? Fraglich.

Choreografie des Abends:

Mit einer beeindruckenden Choreografie eröffneten die HSV-Fans den Abend. "Vergesst die Angst, die mal war. Der Sieg ist unser, na klar", stand auf den großen Spruchbändern in der Nordkurve. Fahnen sowie Schilder in schwarz-weiß-blau hielten die Anhänger des Zweitligisten hoch. Zugegeben: Was die Choreografie auf dem Oberrang darstellen sollte, konnte man nicht erkennen.

Szene des Abends:

Eine Szene, die das Prädikat "einzigartig" verdient hat. Beim Stand von 1:0 für Leipzig stürmte der Bundesligist mit allen namhaften Angreifern in Richtung Tor des HSV. Zunächst traf Yussuf Poulsen mit einem strammen Schuss den Innenpfosten. Den Abpraller nahm Timo Werner auf, dessen Schuss wiederum durch die Beine von HSV-Keeper Julian Pollersbeck an der Torlinie entlang rollte. Am langen Pfosten wartete Marcel Sabitzer, der ebenfalls den Pfosten traf. Erst dann konnten die Gastgeber die brenzlige Szene klären – einen enormen Unterhaltungswert bot diese kuriose Szene.

Zahl des Abends:



27. Fast auf den Tag genau vor zehn Jahren, am 22. April 2009, stand der HSV das letzte Mal in einem DFB-Pokal-Halbfinale (gegen Bremen). 27 Tage später wurde RB Leipzig gegründet.

Tweets des Abends...

...zum 1:1 von Bakery Jatta:

...von "neutralen" Fans:

... in Sachen Humor:

Das Spiel in der Kurzfassung:



So geht es weiter:

DFB-Pokal, Halbfinale

SV Werder Bremen - FC Bayern München Mittwoch, 20.45 Uhr

(ARD überträgt live)