DFB-Pokal live im TV und Livestream : Eintracht Frankfurt gegen Werder Bremen: So sehen Sie das Viertelfinale live

So können Sie das Spiel von Werder Bremen bei Eintracht Frankfurt live im TV und Stream verfolgen.

von Kim Patrick von Harling

28. Februar 2020, 14:32 Uhr

Frankfurt | Neben der sportlichen Talfahrt des SV Werder Bremen in der Fußball-Bundesliga, scheint der Erfolg im DFB-Pokal ein Lichtblick für die Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt zu sein. Dort tritt Werder Bremen am Mittwoch, 4. März bei Eintracht Frankfurt im Viertelfinale an (Anpfiff: 20.45 Uhr).

Ursprünglich sollten Werder Bremen und Eintracht Frankfurt in der Bundesliga bereits am Sonntag aufeinandertreffen. Da das Europa-League-Spiel der Frankfurter bei RB Salzburg jedoch aufgrund einer Orkanwarnung von Donnerstag auf Freitag verschoben wurde, wurde die Sonntagspartie zwischen Werder Bremen und Eintracht Frankfurt im Wohninvest Weserstadion auf einen noch unbestimmten Termin verschoben.



Vergleich Eintracht Frankfurt vs Werder Bremen

So oder so, die Rollen sind bei der DFB-Pokal-Begegnung zwischen Eintracht Frankfurt und Werder Bremen am Mittwoch klar verteilt. Zwar bleiben beide Vereine in dieser Saison hinter ihren Erwartungen, mit Blick auf die Bundesliga-Tabelle stehen die Frankfurter jedoch um einiges besser da. Die Mannschaft von Trainer Adi Hütter belegt mit 28 Punkten Platz elf, Werder Bremen ist Vorletzter und verzeichnet lediglich 17 Zähler – der Abstieg droht.

Der DFB-Pokal schreibt jedoch bekanntlich seine eigenen Regeln. So schmiss Werder Bremen im Achtelfinale noch den Favoriten Borussia Dortmund aus dem Pokal (3:2). Eintracht Frankfurt hatte es in der vergangenen Runde mit dem Zweitligist VfB Stuttgart zu tun und setzte sich mit 2:1 durch.

Eintracht Frankfurt vs Werder Bremen: ARD zeigt DFB-Pokal-Viertelfinale

Der öffentlich-rechtliche Sender ARD zeigt das Spiel Eintracht Frankfurt gegen Werder Bremen am Mittwoch, 4. März 2020 (20.45 Uhr), live im TV und im Livestream auf www.daserste.de. Zudem überträgt der Pay-TV-Sender Sky das Spiel live im TV als auch im Livestream (SkyGo). Der Streamingdienst DAZN zeigt keine Spiele des DFB-Pokals.

DFB-Pokal, Viertelfinale

1. FC Saarbrücken - Fortuna Düsseldorf (Dienstag, 3. März um 18.30 Uhr/Sky)

FC Schalke 04 - FC Bayern München (Dienstag, 3. März um 20.45 Uhr ARD/Sky)

Bayer Leverkusen - Union Berlin (Mittwoch, 4. März um 18.30 Uhr/Sky)

Eintracht Frankfurt - Werder Bremen (Mittwoch, 4. März um 20.45 Uhr ARD/Sky)