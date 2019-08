Terminierung der zweiten Runde : DFB-Pokal: Diese Spiele werde live im Free-TV übertragen

Am Freitagvormittag wurden die Termine für die zweite Runde des DFB-Pokals bekanntgegeben.

Berlin | Das prestigeträchtige Borussia-Duell zwischen Dortmund und Mönchengladbach in der 2. Runde des DFB-Pokals wird die ARD am 30. Oktober ab 20.45 Uhr live übertragen. Tags zuvor ist auch das Spiel des Cupverteidigers Bayern München beim VfL Bochum über SPORT1 im Free-TV (20 Uhr) zu empfangen. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund am Freitag bei der Bekanntgabe der termingenauen Ansetzungen mit. Der Pay-TV-Sender Sky zeigt alle 16 Spiele live.





Die zweite Pokal-Runde startet am Dienstag, 29. Oktober, um 18.30 Uhr mit vier Partien – darunter das Bundesliga-Duell des SC Freiburg gegen Aufsteiger 1. FC Union Berlin sowie der Nord-Süd-Schlager der Zweitligisten Hamburger SV gegen VfB Stuttgart. Ab 20.45 Uhr folgen drei weitere Spiele, darunter die Begegnung Bayer Leverkusen gegen SC Paderborn.

Am Tag drauf erfolgt ab 18.30 Uhr der Anpfiff der Partie VfL Wolfsburg gegen den diesjährigen Finalisten RB Leipzig. Um 20.45 Uhr stehen neben dem Borussen-Duell drei weitere Spiele auf dem Programm.