Auslosung der 2. Runde : So sehen Sie heute die DFB-Pokal-Auslosung live im TV und Live-Stream

Hier erfahren Sie, wie Sie heute die DFB-Pokal-Auslosung 2018 live im TV und Live-Stream sehen können.

von Christopher Bredow

26. August 2018, 14:28 Uhr

Hamburg | Vom 17. bis 20. August 2018 wurde die 1. Hauptrunde im DFB-Pokal 2018/19 ausgetragen. Bereits am Sonntag, 26. August 2018 (18 Uhr), findet die Auslosung zur 2. Runde statt. So sehen Sie die DFB-Pokal-Auslosung live im TV und Livestream.

DFB-Pokal-Auslosung live im TV und Live-Stream: ARD zeigt Auslosung live

Vor der vergangenen Saison 2017/18 hat der Deutsche Fußball-Bund (DFB) eine neue Regelung für die DFB-Pokal-Auslosungen getroffen, die sich bewährt hat: Die Pokal-Auslosungen finden immer sonntags nach der jeweiligen Pokalrunde ab 18 Uhr statt. Die ARD überträgt die DFB-Pokal-Auslosungen live im Free-TV und Live-Stream. Ort der Ziehungen bleibt weiterhin das Deutsche Fußballmuseum in Dortmund.

Demnach zeigt die ARD am heutigen Sonntag, 26. August 2018, ab 18 Uhr die Pokal-Auslosung live im TV und Livestream. In der ARD-Mediathek kann die Auslosung live im Stream mitverfolgt werden. Als Losfee wird Sprinterin Gina Lückenkemper fungieren, die bei der Leichtathletik-EM in diesem Jahr Silber im Sprint über 100 Meter gewonnen hat.

DFB-Pokal 2018/19: Wie läuft die Auslosung der 2. Hauptrunde ab?

Insgesamt 32 Mannschaften haben sich für die 2. Hauptrunde im DFB-Pokal 2018/19 qualifiziert. Für die Auslosung der zweiten Runde gibt es wieder zwei Lostöpfe: Im ersten Topf, dem "Profi-Topf", befinden sich die übrig gebliebenen Bundesligisten und Zweitligisten. Im zweiten Topf, dem "Amateur-Topf", liegen alle Mannschaften ab der 3. Liga. Für die Auslosung gilt, dass nur die Amateurvereine nicht direkt aufeinander treffen können und jeweils ein Team aus dem Profi-Topf zugelost bekommen. Die Amateurklubs haben zudem immer Heimrecht.

Wann findet die 2. Runde im DFB-Pokal 2018/19 statt?

Die 16 Partien der zweiten Hauptrunde im DFB-Pokal 2018/19 werden am Dienstag, 30. Oktober 2018, und Mittwoch, 31. Oktober 2018, ausgetragen. Die genauen Ansetzungen der einzelnen Partien werden kurz nach der DFB-Pokal-Auslosung bekannt gegeben.

DFB-Pokal 2018/19: Welche Mannschaften stehen in der 2. Runde?

32 Mannschaften stehen in der 2. Hauptrunde im DFB-Pokal 2018/19. Wir sagen Ihnen, welche Teams noch dabei sind.

Profi-Topf (1. und 2. Bundesliga):

FC Bayern München

FC Schalke 04

Borussia Dortmund

RB Leipzig

Bayer 04 Leverkusen

TSG 1899 Hoffenheim

Borussia Mönchengladbach

Hertha BSC Berlin

Werder Bremen

Hannover 96

SC Freiburg

VfL Wolfsburg

FC Augsburg

1. FSV Mainz 05

Fortuna Düsseldorf

1. FC Nürnberg

1. FC Köln

Hamburger SV

Holstein Kiel

1. FC Union Berlin

1. FC Heidenheim

SV Sandhausen

SV Darmstadt 98

Arminia Bielefeld

MSV Duisburg

SC Paderborn

Amateur-Topf (3. Liga, Regionalliga, Oberliga):

SV Wehen Wiesbaden

Hansa Rostock

Weiche Flensburg

SSV Ulm

SV Rödinghausen

BSG Chemie Leipzig