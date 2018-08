1. Runde im DFB-Pokal 2018/19 live : DFB-Pokal live im TV und Livestream: Die Spiele am Freitag

Hier erfahren Sie, wie Sie am Freitag, 17. August 2018, den DFB-Pokal live im TV und Live-Stream sehen können und wo es eine Zusammenfassung gibt.

von Christopher Bredow

16. August 2018, 19:48 Uhr

Hamburg | Mit der 1. Hauptrunde im DFB-Pokal 2018/19 beginnt die neue Fußball-Saison. Am Wochenende vom 17. bis 20. August 2018 geht es in 32 Partien um den Einzug in die 2. Runde. Für die Bundesligisten gilt es, sich gegen unterklassige Gegner keine Blöße zu geben - auch wenn die Vergangenheit gezeigt hat, dass es immer Überraschungen im DFB-Pokal geben wird. Hier finden Sie den kompletten Spielplan zur 1. Hauptrunde im DFB-Pokal 2018/19.

Am Freitag, 17. August 2018, wird die 1. Runde im DFB-Pokal mit drei Spielen eröffnet. Ab 20.45 Uhr spielt der SV Wehen Wiesbaden gegen den FC St. Pauli, der 1. FC Magdeburg empfängt den SV Darmstadt 98 und der FC Schalke 04 gastiert beim 1. FC Schweinfurt. So sehen Sie am Freitag den DFB-Pokal live im TV und Livestream.

DFB-Pokal 2018/19: Die Spiele am Freitag im Überblick

Diese Spiele finden in der 1. Hauptrunde am Freitag, 17. August 2018, statt.

Freitag, 17. August 2018, 20.45 Uhr:

SV Wehen Wiesbaden - FC St. Pauli

1. FC Magdeburg - SV Darmstadt 98

1. FC Schweinfurt - FC Schalke 04

DFB-Pokal live im TV: Sky zeigt alle Pokalspiele live

Der Bezahlsender Sky zeigt alle Spiele im DFB-Pokal live im TV. Im Free-TV ist am Freitag derweil keins der drei Pokalspiele live zu sehen. Auf Sky können Fußballfans derweil zwischen einer Konferenz mit allen gleichzeitig stattfindenden Pokalspielen und den Einzelspieloptionen wählen. (Lesen Sie hier: Wer wird der nächste Pokalschreck? Hier droht Bundesligisten das Aus.)

Am Freitag beginnt die Live-Übertragung vom DFB-Pokal um 20.15 Uhr live auf "Sky Sport 1". Auf diesem Sender ist ab 20.45 Uhr dann auch die Konferenz zu sehen. Die Einzelspiele werden auf den Sendern "Sky Sport 2" bis "Sky Sport 4" gezeigt. Yannick Erkenbrecher führt als Moderator durch den DFB-Pokal live auf Sky.

DFB-Pokal live im Stream: Alle Spiele im Livestream bei "Sky Go"

Auf dem Streaming-Portal "Sky Go" sind alle Spiele im DFB-Pokal live im Stream zu sehen. Dort können Fußballfans ebenfalls sowohl zwischen der Konferenz, als auch den Einzelspielen wählen. Voraussetzung ist ein entsprechendes Sky-Abonnement. Der Livestream kann sowohl auf dem PC, als auch auf mobilen Geräten wie Smartphones und Tablets abgerufen werden. Bei der Nutzung sollte allerdings auf eine stabile WLAN-Verbindung geachtet werden. (Lesen Sie hier: So viel Prämie bekommen die Pokalteilnehmer.)

Eine kostenlose und legale Alternative zum kostenpflichtigen Livestream von Sky gibt es an diesem Freitag nicht. Zwar gibt es im Internet zahlreiche kostenlose Streaming-Angebote, diese befinden sich aber in einer rechtlichen Grauzone. Daher ist von einer Nutzung abzuraten.

DFB-Pokal im Free-TV: Zusammenfassung am Freitag

Wer kein Sky-Abonnement hat, muss bis Samstag warten, um eine Zusammenfassung des DFB-Pokals im Free-TV zu sehen. Erst dann zeigt die ARD in der "Sportschau" die Highlights der bis dahin stattgefundenen Pokalspiele der 1. Hauptrunde. Los geht die Übertragung am Samstag um 18 Uhr. Am Freitag gibt es die Highlights der ersten drei Pokalspiele daher nur ab 22.45 Uhr auf "Sky Sport 1" zu sehen.