„Schuldhaftes Verhalten“ : DFB-Gericht bestätigt Wolfsburger Pokal-Aus

Für den VfL Wolfsburg ist der DFB-Pokal passé. Das DFB-Bundesgericht weist die Berufung des Bundesligisten gegen die Aberkennung des 3:1-Sieges gegen Preußen Münster wegen eines Wechselfehlers zurück.

Frankfurt am Main | Der VfL Wolfsburg konnte auch in der juristischen Verlängerung das Pokal-Aus nicht mehr verhindern. Das DFB-Bundesgericht unter dem Vorsitz von Achim Späth sah es in der Berufungsverhandlung in Frankfurt als erwiesen an, dass der Bundesligist für den Wechselfehler im Erstrundenspiel des DFB-Pokals beim Viertligisten Preußen Münster voll und ganz di...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.