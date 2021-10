Wolfsburgerin fällt aus : DFB-Fußballerinnen in WM-Qualifikation ohne Oberdorf

Die deutschen Fußballerinnen müssen in den beiden anstehenden WM-Qualifikationsspielen gegen Israel nach Ann-Katrin Berger vom FC Chelsea auch auf die Wolfsburgerin Lena Oberdorf verzichten.

Frankfurt am Main | Oberdorf, die in der Bundesliga bei der ersten Saisonniederlage gegen die TSG 1899 Hoffenheim (1:2) ein Eigentor erzielt hatte, musste wegen Schulterbeschwerden absagen. Für die Defensivspielerin wurde die Hoffenheimerin Fabienne Dongus nachnominiert, wie der Deutsche Fußball-Bund am Sonntag mitteilte. Die DFB-Auswahl trifft sich am Montag mit 23 S...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.