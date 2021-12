Nationalmannschaft : DFB-Elf in Nations League gegen Italien, England und Ungarn

Hansi Flick kennt nun seine letzten Gegner auf dem Weg zur WM in Katar. In der Nations League spielt die Nationalmannschaft gegen Europameister Italien, England und Ungarn. Das weckt Erinnerungen.

Nyon | Hansi Flick kann sich beim Countdown für die WM in Katar auf sportlich enorm reizvolle Kontrahenten und eine heiße EM-Revanche freuen. Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bekommt es in der Nations League im kommenden Jahr mit Europameister Italien, England, und Ungarn zu tun. Das ergab die Auslosung am UEFA-Sitz in Nyon. Die dritte Auflage d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.