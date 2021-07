Nationalmannschaft : DFB-Direktor: Mit Bundestrainer Flick wieder Fans begeistern

DFB-Direktor Oliver Bierhoff erhofft sich vom neuen Bundestrainer Hansi Flick auch einen neuen Teamgeist in der Nationalmannschaft.

Frankfurt am Main | „Ich will es nicht am Taktischen, nicht an einer Dreier- oder Viererkette festmachen. Hansi hat Freude am schönen Spiel, er will offensiv spielen lassen“, sagte der 53-Jährige der „Welt am Sonntag“. Flick schaffe eine „gute Atmosphäre“ in der Mannschaft. „Das ist eine Erkenntnis dieser EM: Italien und England waren nicht die Teams mit den besten Einze...

