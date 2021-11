Training in Wolfsburg abgesagt : Corona-Fall in der Nationalmannschaft – fünf Spieler in Quarantäne

Ein deutscher Nationalspieler hat sich mit Corona infiziert. Das Training in Vorbereitung auf das Länderspiel am Donnerstag in Wolfsburg gegen Liechtenstein wurde abgesagt. Fünf weitere Spieler müssen in Quarantäne.

Wolfsburg | Corona-Wirbel bei der Fußball-Nationalmannschaft. Wie die Deutsche Presse-Agentur am Dienstagvormittag erfuhr, soll ein Spieler positiv getestet worden sein. Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung darüber berichtet. Bei dem infizierten Spieler soll es sich laut "Bild" um den Bayern-Spieler Niklas Süle handeln. Das für 11 Uhr in Wolfsburg angesetzte Mannschaft...

