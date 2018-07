Älteste Bundesliga-Spieler : Nach Rückkehr zu Werder: Pizarro (noch) nicht in den Top-Ten

In der neuen Saison wird Claudio Pizarro der älteste Spieler der Bundesliga sein und rückt auch im ewigen Ranking vor.

von Alexander Barklage

30. Juli 2018, 19:18 Uhr

Hamburg | Am 3. Oktober wird Claudio Pizarro 40 Jahre alt. Der in seine alte Heimat Bremen zurückgekehrte Peruaner will seine Karriere bei den Grün-Weißen beenden. Sollte er am Ende der Saison noch zum Einsatz kommen, könnte er in der ewigen Bundesliga-Rangliste der ältesten Spieler noch in die Top-Ten vorrücken. Derzeit steht der "ewige" Claudio noch auf Rang elf. Möchte Pizarro auch diese Statistik anführen, müsste er noch bis ins Jahr 2022 spielen.

Hier die Top-Ten der ältesten Bundesliga-Spieler aller Zeiten: