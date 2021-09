Champions League : Chelsea-Leistung bei Niederlage in Turin macht Tuchel ratlos

Trainer Thomas Tuchel von Champions-League-Sieger FC Chelsea rätselt nach der 0:1-Niederlage bei Juventus Turin über die Gründe für den schwachen Auftritt seiner Mannschaft.

Torino | Der Titelverteidiger hatte durch einen Treffer des italienischen Europameisters Federico Chiesa kurz nach Wiederanpfiff verloren. „Auf diesem Niveau kannst Du kein so einfaches Tor in den ersten Sekunden der zweiten Halbzeit zulassen“, sagte Tuchel im Sender BT Sport. Nach dem jüngsten 0:1 in der Premier League gegen Meister Manchester City hatte d...

