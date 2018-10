Champions League im Überblick : Königsklasse kompakt: Viel Liebe in Paris und ein Traumdebüt

Tuchel und Neymar: Ist das der Beginn einer Fußball-Romanze? Ein Ex-Bundesligaspieler sorgt für eine beeindruckende Zahl.

von Gregory Straub

03. Oktober 2018, 22:54 Uhr

Hamburg | Die Ergebnisse des Abends:

Gruppe A:

Atletico Madrid - FC Brügge 3:1 (1:1)

Borussia Dortmund - AS Monaco 3:0 (0:0)

Gruppe B:

PSV Eindhoven - Inter Mailand 1:2 (1:1)

Tottenham Hotspur - FC Barcelona 2:4 (0:2)

Gruppe C:

Paris St. Germain - Roter Stern Belgrad 6:1 (4:0)

SSC Neapel - FC Liverpool 1:0 (0:0)

Gruppe D:

Lokomotive Moskau - FC Schalke 04 0:1 (0:0)

FC Porto - Galatasaray Istanbul 1:0 (0:0)

Die Zusammenfassung der internationalen Spiele gibt es hier.

Die Szene des Abends:

Und da sage noch einer, Thomas Tuchel könne nicht mit Superstars umgehen! Der Trainer von Paris St. Germain, der in seiner Zeit bei Borussia Dortmund mit strengen Diätplänen und pedantischen Trainingsübungen Spieler gegen sich aufgebracht haben soll, scheint in der Stadt der Liebe eine Verwandlung zu erleben. Vor allem Neymar blüht auf. Schon vor dem 6:1-Sieg der Franzosen gegen Roter Stern Belgrad schwärmte der exzentrische Brasilianer von seinem deutschen Coach: "Er ist ein junger Trainer, aber er weiß, wohin er will. Es ist eine tolle Erfahrung, mit ihm zu arbeiten, er ist ein Gewinnertyp." Als Tuchel den dreifachen Torschützen – Neymar hat jetzt in neun Champions-League-Spielen für PSG neun Mal getroffen und in 49 CL-Spielen 48 Torbeteiligungen – kurz vor Schluss auswechselte, tuschelten beide zusammen wie zwei verliebte Teenager. Die Connection Tuchel-Neymar scheint Potenzial für etwas Großes zu haben ...

Francois Mori/AP/dpa

Der Spieler des Abends:



Was für eine Woche für Jacob Bruun Larsen! Die Neuentdeckung im Kader von Borussia Dortmund erzielte in der vergangenen (Englischen) Woche beim 7:0-Sieg des BVB gegen den 1. FC Nürnberg seinen ersten Bundesligatreffer. Sieben Tage später die Premiere in der Champions League: Bei seinem ersten Einsatz in der europäischen Königsklasse sorgte der Däne im Spiel gegen den AS Monaco für den "Dosenöffner" und traf in der 51. Minute zum 1:0 für die Gastgeber – nur sechs Minuten nach seiner Einwechslung und mit der zweiten Ballberührung. Eine tolle Entwicklung des Flügelflitzers.

imago/Jan Huebner

Die Zahl des Abends:



2941! Der Treffer von Marko Marin beim 1:6 von Roter Stern Belgrad bei Paris St. Germain war zwar nur marginale Ergebniskosmetik. Doch für den früheren Bremer, der in den vergangenen sechs Jahren für sieben Vereine spielte, war das Tor etwas Besonderes. Es war der erste Treffer des 29-Jährigen in der Champions League seit über acht Jahren. Zuletzt traf Marin in der Königsklasse für Werder Bremen – am 14. September 2010 gegen Tottenham – vor 2941 Tagen.

Die besten Tweets des Abends:

Kurz vor Schluss machte ein wuchtiger Kopfball von Weston McKennie den ersten "Dreier" in der Champions League für Schalke perfekt. In der Kabine herrschte entsprechend gelöste Stimmung.

Ivan Rakitic erzielte per Traumtor das 2:0 des FC Barcelona bei den Tottenham Hotspurs. Der Twitteraccount der UEFA veröffentlichte drei wunderbare Fotos zur Entstehung des Treffers – und den dazugehörigen Torjubel.

Apropos Tottenham: Der Spieluntergrund war eines englischen Rasens am Mittwoch nicht würdig. Schuld am Kartoffelacker war der vor zehn Tagen im Wembleystadion ausgetragene Boxkampf zwischen Anthony Joshua und Alexander Povetkin.

Bei der Zahl des Abends (siehe oben) tauchte Marko Marin bereits auf. Nun auch bei den besten Tweets, anlässlich des Spiels zwischen PSG und Roter Stern. Gemeinsam mit einem anderen ehemaligen Bundesligaspieler: Eric Maxim Coupo-Moting

Stimmen zu den deutschen Spielen:



Weston McKennie (Torschütze des entscheidenden Treffers beim 1:0-Sieg des FC Schalke bei Lok Moskau): "Es ist ein Traum, wirklich geil. Eigentlich treffe ich wirklich nicht häufig, heute hat es aber mal geklappt, was mich natürlich freut. Wir hatten die Partie nach der Pause im Griff und uns dadurch belohnt. Der Torjubel mit Salif Sané war nicht geplant, aber wir beide begrüßen uns fast täglich mit diesem Handshake und haben es dann auch direkt nach dem Treffer gemacht. Die Erleichterung ist groß, wir sind happy. Aber es geht so schnell, dass wir jetzt schon wieder an das kommende Spiel denken müssen, schließlich haben wir in der Bundesliga noch Nachholbedarf. Heute haben wir gemeinsam gewonnen. Das ist sicher nicht allein mein Verdienst."

Domenico Tedesco (Trainer FC Schalke): "Das Tor war in der zweiten Halbzeit nur noch eine Frage der Zeit. Wir haben viel Druck gemacht, waren dominant. Weston McKennie hat sich mit seinem Treffer für ein gutes Spiel belohnt. Er ist zwar nicht der Größte, hat aber eine gute Sprungkraft und einen zielgerichteten Kopfball. In der Champions League ist es auswärts noch einen Tick schwieriger, da man längere Reisen bestreitet. Wir haben die Aufgabe insgesamt gut gelöst. „Loko“ hat eine erfahrene, eine clevere Mannschaft. Deshalb sind wir sehr zufrieden, dass wir dieses Spiel gewonnen haben. Denn im ersten Durchgang war es manchmal brenzlig. Erfolgserlebnisse wie gegen Mainz und jetzt in Moskau tun uns gut, die haben uns gefehlt. Diese Siege, beide ohne Gegentor, hat sich die Mannschaft erarbeitet."

Mark Uth (Schalke 04): "Wir sind sehr glücklich über den Sieg und haben uns das mit einer besseren Leistung nach der Pause verdient. In den ersten 45 Minuten war unsere Leistung nicht gut. Dann haben wir besseren Zugriff gehabt und Chancen erspielt. Was meine persönliche Situation betrifft, müssen sich die Fans noch etwas gedulden, bis es mit dem ersten Treffer klappt. Ich hatte erneut ein paar Möglichkeiten, habe gearbeitet, aber es soll wohl noch nicht sein. Ich werde weiterhin alles tun und an mir arbeiten, damit es bald klappt."

Naldo (Schalke 04): "Wir haben das in der zweiten Hälfte deutlich besser gemacht. Der Trainer hat in der Pause auf einige Dinge hingewiesen. Das Umschaltspiel war dann effektiver. Ich freue mich für Weston, er arbeitet hart, um sich täglich zu verbessern. Man merkt einen Fortschritt in seinen Leistungen, jetzt belohnt er sich auch noch mit einem Treffer. Er ist wichtig für unser Team. Der Erfolg gegen Mainz hat uns etwas Druck von den Schultern genommen, sodass wir freier als zuvor aufspielen konnten."

Lucien Favre (Trainer Borussia Dortmund): "Die zweite Halbzeit war viel besser als die erste. Es war wichtig, dass wir Geduld bewahrt haben."

Jacob Bruun Larsen (Borussia Dortmund) über sein erstes CL-Tor nach nur sechs Minuten: "Es ging alles sehr schnell, ich habe mir keine großen Gedanken gemacht. Ich habe das heute genossen und die Jungs haben das gut gemacht. Ich will einfach gerne den Unterschied ausmachen, egal ob durch Tore oder Vorlagen, das bedeutet mir viel. Ich glaube, ich werde heute vor dem Schlafen gehen noch ein bisschen daran denken und lachen."

Roman Bürki (Torwart Borussia Dortmund): "Wir haben Geduld bewahrt. Der Trainer hat auch in der Halbzeit gesagt, dass das Spiel schwierig wird. Anfang der zweiten Halbzeit haben wir uns schwer getan, aber von da an lief es. Ich hatte eigentlich vor dem Spiel gedacht, dass ich den Anschlag komplett abgehakt habe. Aber als wir mit dem Bus rausgefahren sind, war ich froh, als wir heil an der Stelle vorbei waren, an der es passiert ist."