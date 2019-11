Champions League Kompakt : Bayern München tut sich schwer – Moskau schrammt an Sensation vorbei

Bayern München hat das Achtelfinale der Champions League erreicht. Matchwinner war einmal mehr Robert Lewandowski.

von Kim Patrick von Harling

06. November 2019, 20:49 Uhr

München/Leverkusen | Der FC Bayern München hat vorzeitig das Achtelfinale der Champions League erreicht. Nach einem 2:0 (0:0)-Arbeitssieg gegen Olympiakos Piräus am Mittwoch ist dem deutschen Fußball-Rekordmeister schon nach dem vierten der sechs Gruppenspiele der Einzug in die K.o.-Phase nicht mehr zu nehmen. Im ersten Spiel unter Interimstrainer Hansi Flick stellten Top-Torjäger Robert Lewandowski (69. Minute) und Ivan Perisic (88.) mit ihren Treffern den Erfolg sicher. Drei Tage nach der Trennung von Chefcoach Niko Kovac zeigten die Bayern vor 70.000 Zuschauern in der ausverkauften Allianz Arena jedoch über weite Strecken eine schwache Leistung.

Ergebnisse des Abends

FC Bayern München - Olympiakos Piräus 2:0 (0:0)

- Olympiakos Piräus 2:0 (0:0) Lokomotive Moskau - Juventus Turin 1:2 (1:1)

1:2 (1:1) Paris St. Germain - Club Brügge

Real Madrid - Galatasaray Istanbul

Roter Stern Belgrad - Tottenham Hotspur

Dinamo Zagreb - Shakhtar Donetsk

Atalanta Bergamo - Manchester City

Bayer Leverkusen - Atlético Madrid (alle Anstoß: 21 Uhr)

Ausrufezeichen des Abends





Hans-Dieter Flick setzte als Interimstrainer des FC Bayern München ein Zeichen: In seinem ersten Spiel setzte er den brasilianischen Starspieler Philippe Coutinho und Mittelfeldchef Thiago auf die Ersatzbank. Neben Javi Martínez standen auch Leon Goretzka und Kingsley Coman im Vergleich zum Spiel gegen Eintracht Frankfurt (1:5) neu in der Startformation. Martínez übernahm in der Innenverteidigung den Platz von Jérôme Boateng.



Patzer des Abends





Einen Albtraum erlebte Guilherme am Mittwochabend. In der vierten Minute kassierte der Torwart von Lokomotive Moskau gegen Juventus Turin ein skurriles Gegentor. Cristiano Ronaldo schoss aus rund 30 Meter Torentfernung direkt in die Arme von Guilherme, doch anstatt den Ball aufzunehmen, kullerte die Kugel durch die Beine des Keepers. Am Ende drückte sogar noch Aaron Ramsey den Ball, der ohnehin ins Tor gerollt wäre, über die Linie zum zwischenzeitlichen 1:0 für Juventus Turin. In der Folge war Guilherme ein sicherer Rückhalt für sein Team.



Gefühlsausbruch des Abends

imago images/ITAR-TASS





Lokomotive Moskau ging als krasser Außenseiter in die Heimpartie gegen Juventus Turin. Umso lauter wurde es in der heimischen RZD-Arena, als Aleksey Miranchuk zum 1:1 nach zwölf Minuten ausglich. Sogar Lok-Trainer Yuri Semin, der wahrlich nicht für seine Gefühlsausbrüche bekannt ist, feierte an der Seitenlinie ausgiebig. Kurz vor Schluss kassierten die Russen noch das 1:2 durch Douglas Costa.

Spieler des Abends





Lewandowski, Lewandowski und immer wieder Lewandowski. Der Angreifer des FC Bayern München markierte gegen Olympiakos Piräus das so wichtige 1:0 (69.). Es war der 21. Pflichtspieltreffer des Polen in der laufenden Saison.



Tweets des Abends

Bayern München - Olympiakos Piräus

















mit dpa-Material