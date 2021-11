Essen im Schloss Bellevue : Bundespräsident ehrt Löw: „Erneuerer und Visionär“

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat Weltmeister-Coach Joachim Löw bei einem Mittagessen im Schloss Bellevue für seine Verdienste als ehemaliger Bundestrainer gewürdigt.

Berlin | „Sie haben den Menschen in diesem Land viele Momente geschenkt, die im Gedächtnis unserer Nation bleiben werden“, sagte Steinmeier. „Wir ehren heute einen Erneuerer und Visionär, der den deutschen Fußball zurück an die Weltspitze geführt hat“, betonte der Bundespräsident in seiner Laudatio für Löw in seinem Amtssitz in Berlin laut vom Bundespräsidiala...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.