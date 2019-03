Freitagabendspiel : Bundesliga: So sehen Sie FC Augsburg gegen Borussia Dortmund live

Am Freitagabend empfängt der FC Augsburg Borussia Dortmund in der Bundesliga. Hier gibt es alle Infos zum Duell.

von Kim Patrick von Harling

01. März 2019, 11:02 Uhr

Dortmund | Nur drei Punkte beträgt der Vorsprung von Borussia Dortmund auf den FC Bayern München in der Fußball-Bundesliga. Bereits am Freitagabend (20.30 Uhr) kann der Spitzenreiter vorlegen. Die Schwarz-Gelben reisen zum FC Augsburg, der spätestens nach dem 1:5 beim SC Freiburg in einer tiefen Krise steckt. Das Spiel endete furios mit einem 4:3 für die Dortmunder.

Das Spiel Augsburg gegen Dortmund eröffnet um 20.30 Uhr den 24. Spieltag in der WWK-Arena. Doch wie beziehungsweise wo können Sie das Spiel verfolgen? In Zeiten von Sky, DAZN und dem Eurosportplayer verliert man schnell die Übersicht.



Wo kann ich das Spiel live sehen?

Seit der Saison 2017/18 überträgt Eurosport die Freitagsspiele der Bundesliga und somit auch die Partie zwischen dem FC Augsburg und Borussia Dortmund. Allerdings ist die Partie nicht im Free-TV empfangbar, sondern ausschließlich über den Eurosportplayer per Livestream.



Die Vorberichterstattung beginnt bereits um 19 Uhr mit der Analyse von Moderator Jan Henkel und dem ehemaligen Nationalspielers Matthias Sammer.