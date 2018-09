Sachsen weiter sieglos : Fortuna Düsseldorf überrascht RB Leipzig

Aufsteiger Fortuna Düsseldorf ärgert RB Leipzig, das nach durchwachsener Leistung nach dem 2. Spieltag sieglos bleibt.

von dpa

02. September 2018, 17:24 Uhr

Leipzig | Europa-League-Teilnehmer RB Leipzig ist auch im zweiten Spiel der neuen Bundesliga-Saison ohne Sieg geblieben. Die Sachsen kamen am Sonntag nach einem 0:1-Rückstand zu Hause nur zu einem 1:1 (0:0) gegen Aufsteiger Fortuna Düsseldorf. Für beide Teams war es am zweiten Spieltag der Fußball-Bundesliga der erste Punktgewinn. Verteidiger Matthias Zimmermann hatte die Gäste in Führung gebracht (47. Minute), Jean-Kevin Augustin glich für die Mannschaft von Ralf Rangnick aus (68.). Beide Mannschaften stehen mit je einem Zähler aus zwei Spielen im unteren Tabellenmittelfeld.

imago/Jan Huebner