11. Spieltag : Bundesliga: Das war der Samstag, das kommt am Sonntag

Die Bayern sind nicht zu stoppen - auch nicht vom starken SC Freiburg. Borussia Dortmund erlebt dagegen einen Abend zum Vergessen. In der Abstiegszone feiert Bielefeld.

Frankfurt am Main | Das war ein Samstag für den FC Bayern. Die Münchner überzeugten gegen den starken SC Freiburg, ehe am Abend Borussia Dortmund ohne Punkte die Heimreise aus Leipzig antrat. In Bielefeld dürfte so mancher Fan die Nacht zum Tag gemacht haben. Spitzenreiter: Der FC Bayern geht als Tabellenführer in die Länderspielpause, weil die Münchner gegen den star...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.