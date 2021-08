Sommerspiele in Tokio : Brasiliens Fußballer im Olympia-Finale

Brasilien hat fünf Jahre nach dem Triumph in Rio de Janeiro dank Elfmeterheld Santos im Tor wieder das Finale des olympischen Fußball-Turniers erreicht.

Kashima | Die Mannschaft um den 38 Jahre alten Kapitän Dani Alves gewann in Kashima gegen Mexiko mit 4:1 im Elfmeterschießen. In 120 Minuten fiel kein Tor. Der 31-jährige Santos vom Athletico Paranaense konnte zweimal nicht überwunden werden. Den entscheidenden Elfmeter verwandelte der Dortmunder Reinier. Gegner im Endspiel am Sonntag in Yokohama ist Japan o...

