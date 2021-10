Bundesliga : Borussia Mönchengladbach künftig vor bis zu 46.000 Fans

Als Reaktion auf die neue Corona-Schutzverordnung in Nordrhein-Westfalen schaltet Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach in Kürze die Dauerkarten frei.

Mönchengladbach | Künftig kann die Borussia ihre Heimspiele wieder vor maximal 46 000 Zuschauern austragen. Das teilte der Club am Freitag mit. Davon betroffen ist im Oktober unter anderem auch das Heimspiel im DFB-Pokal gegen den FC Bayern München am 26. Oktober. Von sofort an können in NRW in Fußballstadien wieder alle Sitzplätze und die Hälfte der Stehränge beset...

