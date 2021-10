Bundesliga : Bobic zur Trainer-Diskussion bei Hertha: Dardai bleibt

Fredi Bobic, Sport-Geschäftsführer des Fußball- Bundesligisten Hertha BSC, hat seinem angeschlagenen Trainer Pal Dardai den Rücken gestärkt.

Berlin | Trotz der sportlichen Misere mit fünf Niederlagen in sieben Ligaspielen werde der Ungar auch nach der Länderspielpause bei den Berlinern auf der Bank sitzen. „Ja, also noch mal, weil die Leistung - das habe ich Pal auch gesagt - insgesamt in Ordnung ist“, sagte der 49 Jahre alte Bobic nach der 1:2-Heimniederlage gegen den SC Freiburg am Samstag auf...

