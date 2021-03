Gerüchte um Ex-Hamburger : Fiete Arp vor Rückkehr in den Norden? Das sagt Zweitligist Hannover 96

Hannover 96 hat laut Medienberichten Interesse an Fiete Arp – was die Niedersachsen zu den Spekulationen sagen.

Hannover | Zweitligist Hannover 96 will sich bereits frühzeitig schlagkräftig für die kommende Saison aufstellen. Trainer Kenan Kocak wünscht sich dabei vor allem in der Offensive Verstärkungen. Laut einem Bericht der "Bild"-Zeitung sollen die Niedersachsen an einen Transfer von Bayern-Spieler Fiete Arp interessiert sein. Der ehemalige Jungstar des Hamburger SV ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.