Nationalmannschaft : Bierhoff spürt unter Flick neue „Lust“ der Fans

DFB-Direktor Oliver Bierhoff hofft, dass die Fußball-Nationalmannschaft nach dem verheißungsvollen Start unter Bundestrainer Hansi Flick den verlorenen Kredit bei den Fans schnell zurückgewinnen kann.

Frankfurt am Main | Der 53-Jährige freut sich darum besonders auf das Heimspiel gegen Rumänien am Freitag kommender Woche in Hamburg. „Ich glaube schon, dass die Leute Lust haben auf unsere Mannschaft“, sagte Bierhoff. Bei dem WM-Qualifikationsspiel sind nach DFB-Angaben 25.000 Zuschauer im Volksparkstadion zugelassen. Insbesondere den Heimspielen misst Bierhoff eine ...

