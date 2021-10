10. Spieltag : Bielefeld bleibt sieglos: Erneute Pleite gegen Mainz 05

Erst im Pokal und dann auch noch in der Liga: Arminia Bielefeld hat innerhalb von vier Tagen gleich zweimal gegen Mainz 05 verloren. In der Liga bleibt Bielefeld damit weiter sieglos und Tabellenvorletzter.

Bielefeld | Mit hängenden Köpfen schlichen die Profis von Arminia Bielefeld zu den Fans in die Kurve, doch der Empfang war wenig freundlich. Ein gellendes Pfeifkonzert empfing die Mannschaft, die kurz zuvor das zweite Mal innerhalb von nur vier Tagen gegen den FSV Mainz 05 verloren hatte. Dem Pokal-Aus am Dienstagabend in Mainz folgte am Samstag eine 1:2 (1:1)...

