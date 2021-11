Bundesliga : Bielefeld-Coach Kramer: Kritik prallt nicht einfach so ab

Die laute Kritik der vergangenen Tage aus Fankreisen ist nicht spurlos an Arminia Bielefelds Trainer Frank Kramer vorbeigegangen.

Stuttgart | „Man nimmt es natürlich zur Kenntnis, kein Mensch nimmt es einfach so hin, das prallt an niemandem ab“, sagte der 49-Jährige kurz vor der Partie beim VfB Stuttgart bei Sky. Sein Fokus liege auf der Arbeit mit der Mannschaft. Die Arminia hatte die vorausgegangenen zehn Spiele in der Fußball-Bundesliga nicht gewonnen. Am Donnerstag hatte Geschäftsfüh...

