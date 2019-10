Aktuell RTL-TV-Experte : Bericht: Klinsmann soll neuer Nationaltrainer von Ekuador werden

Am Sonntag war Klinsmann als TV-Experte tätig. Laut Medienberichten könnte er bald wieder auf der Trainerbank sitzen.

von Alexander Barklage

17. Oktober 2019, 09:28 Uhr

Hamburg | Jürgen Klinsmann steht laut Medienberichten aus Südamerika kurz vor einem Engagement als Nationaltrainer von Ekuador. Das berichtet zumindest die ekuadorianische Zeitung "El Universo". Das Blatt beruft sich auf eine Quelle des ekuadorianischen Fußballverbandes (FEF), die anoynym bleiben wollte.

Am Sonntag war Klinsmann noch für den Fernsehsender RTL beim EM-Qualifikationsspiel zwischen Estland und Deutschland in Talinn als TV-Experte im Einsatz. Damit könnte jetzt Schluss sein.





Der ekuadorianische Fußballverband ist auf der Suche nach einem neuen Cheftrainer. Aktuell liegt Ekuador in der Fifa-Weltrangliste auf Platz 65 und verpasste zuletzt die WM in Russland 2018. Bei der Copa America in diesem Jahr blieben die Südamerikaner punktlos und schieden in der Vorrrunde aus. Jorge Celico (55) hatte das Team bei den letzten Spieler als Interimstrainer betreut.

Neben Klinsmann sollen allerdings auch noch der Spanier Fernando Hierro und der Argentinier Jose Peckermann als Nationaltrainer Ekuadors in Frage kommen. Klinsmann war zuletzt Nationaltrainer der USA, wurde dort aber im November 2016 entlassen. Von 2004 bis 2006 war der 55-Jährige deutscher Nationaltrainer.