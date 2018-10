Alphonso Davies : Lob vom "Fußball-Gott" Ibrahimovic: "Strahlende Zukunft" für Bundesliga-Neuling

Der Superstar ist angetan von Alphonso Davies, der im Januar zu den Bayern wechselt. Der Schwede warnt aber auch.

von Alexander Barklage

01. Oktober 2018, 14:31 Uhr

Los Angeles | Geschätzte 14 Millionen Euro investiert der FC Bayern München in den Transfers des Kanadiers Alphonso Davies. Der 17-Jährige wechselt zum 1. Januar vom MLS-Club Vancouver Whitecaps zum deutschen Rekordmeister. Nach einem direktem Duell mit dem kanadischen "Wunderkind" äußerte sich der selbst ernannte "Fußball-Gott" sehr positiv über Davies.

Am Sonntag besiegte Ibrahimovic mit LA Galaxy die Vancouver Whitecaps mit 3:0 anschließend lobte der Schwede den kanadischen Nationalspieler in höchsten Tönen: "Wenn er zu Bayern geht, ist er ein guter Spieler. Denn der Klub holt keine schlechten jungen Fußballer. Bei einem Verein wie Bayern wird er viel lernen. Wenn sie etwas in ihm gesehen haben, dann etwas Großes."

Die besten Tore und Assists von Alphonso Davies





Für vier Jahre hat Davies, der in Ghana geboren wurde, bei den Bayern unterschrieben. Davies soll auf lange Sicht die Flügelspieler Arjen Robben und Franck Ribery ersetzen. Auf der US-Reise der Bayern tütete Bayerns Sportchef Hasan Salihamdzic den Deal ein.

Ibrahimovic, der beim 3:0-Sieg zwei tolle Treffer beisteuerte, warnte Davies aber auch: "Ich hoffe nur, dass er bereit ist, wenn er zu Bayern kommt. Denn, wenn er dort ankommt, wird er einsam und der Konkurrenzkampf groß sein. Er muss mental stark sein. Wenn er die großen Spieler sieht, darf er nicht zu viel Respekt zeigen. Du gehst dorthin aus einem Grund: Du bist Teil der Mannschaft. Es liegt an ihm, den Rest zu erledigen. Ich sehe eine strahlende Zukunft."

Ibrahimovic Tor gegen Vancouver





Nach 30 Spieltagen sind die Vancouver Whitecaps auf Platz acht in der MLS-Tabelle. Aktuell erzielte Davies sechs Tore und bereitete neun Treffer vor.