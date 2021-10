Bundesliga : Bayern weiter ohne Trainer Nagelsmann - „Wieder aufstehen“

Der FC Bayern München muss ohne Trainer Julian Nagelsmann versuchen, im Bundesligaspiel beim 1.

München | FC Union Berlin eine positive Reaktion auf das historische 0:5 im DFB-Pokal gegen Borussia Mönchengladbach zu zeigen. Der 34-Jährige befindet sich weiterhin in Corona-Quarantäne, hofft aber, am kommenden Dienstag in der Champions League gegen Benfica Lissabon wieder im Stadion dabei sein zu können. Nagelsmann erwartet am Samstag (15.30 Uhr/Sky) ein...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.