13. Spieltag : Bayern müht sich - BVB zeigt Reaktion nach Königsklassen-Aus

Nach den Auftritten in der Königsklasse unter der Woche siegt der BVB in der Bundesliga in Wolfsburg. Tabellenführer Bayern zieht später nach. Beste Voraussetzung für den Liga-Gipfel in einer Woche.

Frankfurt am Main | Bayern München geht als Tabellenführer in den Bundesliga-Clasico bei Borussia Dortmund. Eine Woche vor dem Gipfeltreffen mühte sich der deutsche Fußball-Rekordmeister allerdings zu einem 1:0 (0:0) gegen Arminia Bielefeld. Leroy Sané erlöste sein Team mit seinem Siegtor in der 71. Minute. Am Nachmittag hatten die Dortmunder durch das 3:1 (1:...

