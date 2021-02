Kritik an Reise nach Katar : „Sogenannter Experte“: Bayern-Coach Flick genervt von SPD-Politiker Lauterbach

In der Debatte um Auslandsreisen und einem Sonderstatus der Profis bezieht Hansi Flick ungewöhnlich klar Stellung.

München | Hansi Flick hat sich gegen Kritik an der Katar-Reise des FC Bayern München und an der Sonderrolle des Fußballs gewehrt. Der Münchner Trainer appellierte im Gegenzug an die Politik, Perspektiven für die Bevölkerung zu schaffen. "Ich finde, die sogenannte...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.