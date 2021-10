Vor Länderspiel : Bayern-Stürmerin in der alten Heimat: Schüllert es?

Deutsche Meisterin mit dem FC Bayern, aber Borussia Dortmund als Lieblingsclub. Torjägerin auf Topniveau - und gleichzeitig zielstrebige Studentin des Wirtschaftsingenieurwesens. Nationalstürmerin Lea Schüller hat viele Facetten.

Essen | Lea Schüller darf man derzeit durchaus als Deutschlands Fußballstürmerin Nummer eins bezeichnen. Die 23-Jährige vom FC Bayern hat in den sozialen Medien sogar einen eigenen Hashtag - der stark an den ihres berühmten Clubkollegen Thomas Müller erinnert: „#EsSchüllert“. „Ich mag diesen Hashtag. Ich weiß, dass das eine Anlehnung an Müller ist, aber da...

