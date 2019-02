Ursache der Beschwerden unklar : Bayern-Star Arjen Robben: Mysteriöse Verletzung sorgt für Frust

Sein letztes Spiel bestritt der Niederländer am 27. November, seitdem wird nach der Ursache seiner Beschwerden gesucht.

von dpa

15. Februar 2019, 06:30 Uhr

München | Arjen Robben vom deutschen Fußball-Meister Bayern München ist frustriert wegen seiner langen Verletzungspause. "Weißt du, du versuchst alles, du machst alles. Aber im Moment kommt nichts Gutes raus", sagte der Niederländer der "Bild" (Freitag). "Ich war zwei Mal wirklich nah dran, ich war ja wieder bei der Mannschaft. Aber dann gab es wieder Rückschläge."



Letztes Spiel am 27. November

Der 35-Jährige laboriert seit Wochen an einer Oberschenkelverletzung. Zuletzt machte der Ischias-Nerv Probleme. Seinen letzten Einsatz hatte der 35 Jahre alte Offensivspieler am 27. November in der Champions League (5:1). Damals traf er zweimal.

"Wirklich schwierig"

Eine Ursache für seine Beschwerden ist nach seiner Aussage noch nicht gefunden worden. "Es ist leider genau das Problem, dass man nicht genau weiß, was es ist. Es ist wirklich schwierig", sagte Robben. Er wird mit großer Wahrscheinlichkeit im Achtelfinal-Hinspiel am Dienstag beim FC Liverpool fehlen. Robben setzt daher seine Hoffnungen auf das Rückspiel (13. März). "Ich habe viel im Kopf, aber das ist nicht das Problem. Der Rest muss eben auch funktionieren", meinte er.

Robben bestreitet seine letzte Saison bei den Bayern. Nach der Spielzeit wird er den Rekordchampion nach fast zehn Jahren verlassen.