Nach turbulenter Versammlung : Bayern-Profi Müller für Dialog mit Fans

Nach der emotionalen Jahreshauptversammlung des FC Bayern München hat sich Nationalspieler Thomas Müller für einen sachlichen Austausch mit den Fans ausgesprochen.

München | Dies sei „vielleicht auf dieser Veranstaltung nicht zufriedenstellend passiert“, sagte Müller nach dem 1:0-Sieg in der Fußball-Bundesliga gegen Arminia Bielefeld im TV-Sender Sky. Er regte wie zuvor schon Trainer Julian Nagelsmann einen Dialog an, in dem darüber gesprochen werden müsse, worum es den beiden Seiten gehe. „Da wird auch ein bisschen an...

