Kein Platz im Kader : Erneuter Rückschlag für Fiete Arp beim FC Bayern München

Mit großen Ambitionen war der Ex-HSVer Fiete Arp nach München gewechselt. Bislang scheint ihm der Durchbruch verwehrt.

von Alexander Barklage

05. Februar 2020, 11:12 Uhr

Es läuft einfach noch nicht für Fiete Arp bei den Bayern. Der 20-Jährige, der im Sommer vom Hamburger SV nach München wechselte, muss einen erneuten Rückschlag hinnehmen: Der FC Bayern München verzichtet in der K.o.-Phase der Champions League auf die Dienste des Stürmers.

Arp steht nicht auf der 28-köpfigen Kaderliste des deutschen Rekordmeisters für die restlichen Spiele in der europäischen Königsklasse. Das bestätigte die UEFA am Dienstag. Stattdessen bauen die Münchner weiterhin auf Arps U23-Teamkollegen Sarpreet Singh (20) und Oliver Batista-Meier (18). Auch der im Winter von Real Madrid ausgeliehene Álvaro Odriozola (24) wurde für die Königsklasse gemeldet. Die Bayern spielen im Achtelfinale am 25. Februar in London sowie im Rückspiel am 18. März (beide 21 Uhr) in München gegen den FC Chelsea.

Fiete Arp war mit großen Ambitionen im Sommer aus Hamburg zum FC Bayern gewechselt. Er unterschrieb bei den Münchner einen Vertrag bis zum Sommer 2024. Nach diversen Verletzungen in der Hinrunde kam Arp nicht richtig in Tritt im Münchner Star-Ensemble. Bis auf ein paar Einsätze bei Testspielen in der Sommervorbereitung kam er bei den Bayern noch überhaupt nicht zum Zuge. Selbst in der zweiten Mannschaft, die in der 3. Liga spielt, saß Arp zumeist auf der Bank. In der Rückrunde wurde der Ex-HSVer beim 3:0-Sieg der zweiten Mannschaft gegen den KFC Uerdingen eingewechselt und spielte nur sieben Minuten. Am vergangenen Wochenende saß er beim 1:0-Sieg gegen Rostock 90 Minuten auf der Bank.

In einem Interview mit "Sport1" Anfang des Jahres gab sich Arp aber kämpferisch und sagte: "Mein Ziel ist es nach wie vor, mir hier meinen Platz zu erarbeiten."

