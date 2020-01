Ausnutzung der Marktmacht? : Ex-Schalke-Manager Heidel kritisiert Bayerns Transferpolitik

Christian Heidel zweifelt das Transferverhalten der Bayern an. Ganz belegen lässt sich seine These aber nicht.

von Alexander Barklage

13. Januar 2020, 13:51 Uhr

Der frühere Bundesliga-Manager Christian Heidel hat sich kritisch über das Transferverhalten des FC Bayern München geäußert. "Die Bayern fahren inzwischen leider die Politik, auf dem deutschen Markt nichts mehr oder kaum was zahlen zu wollen, und sichern sich Top-Bundesligaspieler sehr früh, um sie dann ablösefrei zu übernehmen. Ob das immer statutengerecht ist, interessiert niemanden. Die dicke Kohle fließt, wie zum Beispiel bei Hernandez, ins Ausland", sagte der einstige Sportchef des FSV Mainz 05 und des FC Schalke 04 in einem Interview des Fachmagazins "Kicker".





Die Bayern hatten vor der Saison für die Vereins-Rekordsumme von 80 Millionen Euro den französischen Weltmeister Lucas Hernández von Atlético Madrid verpflichtet. Am Anfang des Jahres hatten die Bayern die ablösefreie Verpflichtung des Schalker Kapitäns Alexander Nübel bekanntgegeben. Der Torhüter soll ab Sommer 2020 in München in den Konkurrenzkampf mit Nationaltorhüter und -kapitän Manuel Neuer gehen.

Vor der Saison 2018/19 hatten die Bayern sich die Dienste des Schalkes Leon Goretzka gesichert. Auch der Mittelfeldspieler wechselte ablösefrei an die Isar. Heidel behauptet im "Kicker", Schalke sei insbesondere in finanzieller Hinsicht im Werben um den Mittelfeldspieler chancenlos gewesen. "Ich kann kein Geld drucken", so Heidel, der im Februar 2019 seinen Rücktritt als Sportvorstand der Königsblauen eingereicht hatte.

Ganz belegen lässt sich die These von Heidel aber nicht. Bayern München hat seit der Saison 2012/13 inklusive Nübel nur eine Handvoll ablösefreie Spieler verpflichtet. Unter anderem Claudio Pizarro (2012), Jan Kirchhoff (2013), Robert Lewandowski und Sebastian Rode (2014), Sebastian Rudy (2017) und genannten Leon Goretzka (2018), sowie Alexander Nübel (2020).





Es war das erste Mal nach seinem Rücktritt im Februar 2019, dass Heidel sich öffentlich geäußert hat. Im Sommer erlitt der 56-Jährige zudem noch einen Schlaganfall. Aktuell ist Heidel nach 30 Jahren in der Bundesliga derzeit ohne Job.