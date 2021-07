Bundesliga : Baumann rechnet bei Werder noch mit „15 bis 20 Transfers“

Werder Bremens Geschäftsführer Frank Baumann geht davon aus, dass sich das Gesicht des Kaders beim Erstliga-Absteiger noch gewaltig verändern wird.

Bremen | „Ich rechne alles in allem noch mit einer Zahl von 15 bis 20 Transfers bis zum 31.8.“, sagte Baumann in einem im Rahmen der digitalen Saisoneröffnung auf der Club-Homepage veröffentlichten Video-Interview. Die Saison in der 2. Fußball-Bundesliga beginnt zwar bereits am kommenden Wochenende mit einem Heimspiel gegen Hannover 96, die Transferperiode ...

