13. Spieltag : BVB zeigt Reaktion nach Europa-Aus - Köln schlägt Gladbach

Nach den Auftritten in der Königsklasse trafen der BVB und Wolfsburg in der Bundesliga aufeinander. Der Tabellenletzte SpVgg Greuther Fürth verliert trotz Führung erneut, im Rhein-Derby jubelt Köln.

Frankfurt am Main | Drei Tage nach dem Champions-League-Aus rehabilitierte sich der BVB mit dem 3:1 (1:1) beim VfL Wolfsburg. Die Münchener spielen am Abend gegen Arminia Bielefeld. Der SC Freiburg verlor nach dem 1:2 (0:0) beim VfL Bochum den Anschluss an das Führungsduo aus Dortmund und München. Im rheinischen Derby setzte sich der 1. FC Köln gegen Boruss...

