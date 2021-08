Bundesliga : BVB will und muss wieder siegen - auch ohne Hummels

Ein Sieg muss her für den BVB. Das 1:2 in Freiburg drückt nachhaltig aufs Gemüt. Der neue Dortmunder Coach Marco Rose begegnete dem vor dem Spiel gegen Hoffenheim mit Ironie.

Dortmund | Borussia Dortmund steht schon am dritten Spieltag der Fußball-Bundesliga unter Druck. Am Freitagabend zum Beginn des Spieltages (20.30 Uhr/DAZN) gegen 1899 Hoffenheim sollte nach dem 1:2 beim SC Freiburg zuletzt wieder ein Sieg her. „Wenn wir kein Ergebnis bekommen, wird es richtig ungemütlich“, sagte BVB-Coach Marco Rose etwas ironisch. Dennoch dü...

