Bundesliga : BVB erneut ohne Haaland - Zusatztickets schnell vergriffen

Zum dritten Mal binnen einer Woche muss der BVB auf Torjäger Haaland verzichten. Dennoch fordert Trainer Rose von seinem Team für das Duell mit Augsburg einen Sieg. Die Fans sollen dabei helfen.

Dortmund | Alle Hoffnungen auf ein schnelles Comeback waren vergebens. „Liebe BVB fans. Morgen kann ich nicht spielen. Ich bin verletzt. Ich komme gleich wieder zurück. Heja BVB“, teilte Erling Haaland den Dortmunder Fans in einem seiner ersten Deutsch-Versuche via Twitter vor dem Spiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den FC Augsburg mit. Die Prellung im Obe...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.