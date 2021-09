Champions League : BVB doch mit - kaum sichtbaren - Wappen auf Trikot

Borussia Dortmund ist nun doch mit dem Wappen auf der Brust in die Champions League gestartet.

Istanbul | Erkennbar ist dies aber so gut wie gar nicht auf den Trikots. In den vergangenen Wochen waren die BVB-Anhänger angesichts von im Internet aufgetauchten Fotos in Aufruhr gewesen. Denn auf dem zunächst offenbar geplanten Jersey hatte das traditionelle Emblem komplett gefehlt. Nach heftigen Reaktionen der Anhänger wurde das Trikot nun geändert und ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.