Borussia Dortmund : BVB bangt um Hazard: Vorzeitige Abreise von Nationalteam

Borussia Dortmund bangt für die kommenden Partien in der Fußball-Bundesliga um den Einsatz von Thorgan Hazard.

Dortmund | Der Offensivspieler hat die belgische Nationalmannschaft bereits vor dem Halbfinale in der Nations League gegen Frankreich in Turin offenbar verletzungsbedingt verlassen. Der BVB bestätigte, dass Hazard vorzeitig in Dortmund zurückerwartet werde. Nach seiner Rückkehr soll er sich medizinischen Untersuchungen unterziehen. Der „Kicker“ hatte zuerst ü...

