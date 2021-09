Champions League : BVB-Trainer Rose: „Eigene Geschichte schreiben“

Trainer Marco Rose startet trotz aller Defensivprobleme mit Borussia Dortmund selbstbewusst in die Champions-League-Vorrunde.

Dortmund | „Wir wollen auch hier erfolgreich sein. Wir wollen in diesem Wettbewerb in dieser Saison unsere eigene Geschichte schreiben“, sagte Rose in Istanbul. Dort treffen die Dortmunder am Mittwoch im ersten Vorrundenspiel der Gruppe C auf Besiktas Istanbul (18.45 Uhr/DAZN). „Das ist ein interessantes Spiel für uns, das wir gewinnen wollen“, sagte Rose wei...

