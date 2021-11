Bundesliga : BVB-Torjäger Haaland vor Comeback

Acht Tage vor dem großen Bayern-Spiel überrascht Dortmunds Trainer mit einer Personalnachricht. Erling Haaland hat gesundheitlich viel schneller Fortschritte gemacht, als erwartet.

Dortmund | Diese Nachricht zu Topstürmer Erling Haaland tut der zuletzt arg malträtierten BVB-Seele richtig gut. „Wir werden auch Erling mit im Bus haben. Erling hat sich gut entwickelt in den letzten Tagen“, sagte BVB-Trainer Marco Rose und ließ damit aufhorchen. Der nicht nur beim Champions-League-Aus in Lissabon so schmerzlich vermisste Power-Angreifer ste...

